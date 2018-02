Un tuit de Kylie Jenner le cuesta 1.300 millones de dólares a Snapchat

Un mensaje en la red Twitter de la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, generó una crisis en las acciones de la aplicación Snapchat, lo que le provocó una pérdida de unos 1.300 millones de dólares, según informara Bloomberg.

El 21 de febrero la joven reapareció en Twitter tras dar a luz. Sus seguidores esperaban noticias suyas y el mensaje desató un problema para la empresa tecnológica: "¿Es que alguien más ya no usa Snapchat? O soy sólo yo... esto es muy triste".

Ella suma más de 24,5 millones de seguidores en esa red social y el efecto fue demoledor. Las acciones de Snapchat cayeron un 6%, aumentado la preocupación de sus inversores, quienes ven cómo ha aplicación pierde popularidad.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.