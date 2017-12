Un perro fue el causante del término de la relación entre Pampita y Juan Mónaco

Nuevos antecedentes han surgido en torno al quiebre en la relación entre Carolina Ardohain y Juan Mónaco, ya que a los rumores sobre la presencia de una tercera persona en el romance se suma un incidente con la mascota del extenista.



El problema surgió cuando el chofer de Pampita atropelló a Osvaldo, un terrier que fue recogido por el otrora exponente del deporte blanco en octubre pasado.



De acuerdo al programa "Los ángeles de la mañana", de canal El Trece en Argentina "el conductor atropelló al can y ellos pelearon a los gritos en la veterinaria".



Además, en el marco de dicho incidente, "ella estaba apurada por llegar a Showmatch y lo llama para que vaya urgente a buscarla. Le hombre le explica que estaba con el perro de Juan lastimado por el accidente y ella le dijo no me importa, tengo que llegar temprano a Showmatch".