Un mal día para llamarse Luis Enrique: Príncipe de la salsa desmintió ser DT del Barcelona

La estrepitosa derrota del Barcelona en su visita al PSG por Champions League indignó a algunos hinchas culé, quienes no tardaron en pedir la cabeza del técnico Luis Enrique.

Sin embargo, en Twitter se generó una ola de confusión cuya principal víctima fue el popular cantante nicaragüense, Luis Enrique.

Conocido como "El príncipe de la salsa", la cuenta verificada del músico sufrió el troleo máximo de quienes criticaban al oriundo de Gijón por el 4-0 en contra recibido en el Parque de los Príncipes.

El cantante tuvo que salir a responder estos comentarios y pidió rectificar. La cuenta real del estratega español es LuisEnrique21.

Para los fans del fútbol que le escriben a Luis Enrique entrenador del Barça, lamento informarles que esta no es su cuenta. Rectifiquen.😳🤔

@LuisEnrique , a ver si te enteras que el partido se gana en el centro del campo. No aportas nada, coño. Solo mucho bla, bla.

@LuisEnrique Me cago en la hostia con tu planteamiento de mierda... Pq coños Andre Gomes por Rakitic? Sub normal !!! Me cago en ti!!!!