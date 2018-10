Un juguete sexual detuvo partido de la Premier League

Durante el partido entre Brighton y West Ham de la Premier League, el juego se vio interrumpido debido a un pene de goma que el público lanzó a la cancha.

Así es, un consolador aterrizó en el campo de jugo, por lo que Kevin Friend, árbitro del encuentro tuvo que detener el partido por unos minutos mientras retiraba el juguete sexual del terreno.

El hombre intentó sostener el objeto de una manera especial para evitar que el resto de los asistentes se percataran de lo que era. Sin embargo no lo logró y alcanzó a ser fotografiado, además de viralizado, en el incómodo momento.

En la imagen se ve cómo el árbitro intenta no levantar mucho la mano para no causar revuelo, pero la viralización de la foto provocó todo lo contrario.

Errr ..... referee Kevin Friend removes an object that was thrown onto the pitch during #BRIWHU pic.twitter.com/990V2D2vAz