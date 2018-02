Uma Thurman acusó a Weinstein de acoso: "Hizo toda clase de cosas desagradables"

La actriz Uma Thurman se sumó a la serie de mujeres que han denunciado a Harvey Weinstein por algún tipo de acoso o abuso sexual.

En entrevista con The New York Times, la protagonista de Kill Bill contó que el productor la agredió en un hotel de Londres. "Me empujó. Intentó ponerse sobre mí…Hizo todo tipo de cosas desagradables. Pero en realidad, no logró colocarse sobre mí y forzarme. Te vuelves como un animal escabulléndote, como un lagarto"", dijo.

Thurman recuerda que solían hablar horas de su trabajo y que Weinstein la aconsejaba sobre el mejor rumbo para su carrera. "Controlaba el tipo de actores y directores que eran adecuados para mí", explicó.

Sin embargo, todo empezó a cambiar en París, en la pieza de un hotel. En un encuentro para discutir un guion, le pidió que lo siguiera y la acabó conduciendo a una sauna. Allí, Thurman, vestida de cuero y ahogada de calor, le dijo: "Esto es ridículo, ¿qué haces?", a lo que él reaccionó poniéndose nervioso y enojado, saliendo de la sauna abruptamente.

Famosa por sus roles en Pulp Fiction y Kill Bill, ambas producidas bajo el alero de Weinstein, la actriz lamentó haber sido parte de la gloria del productor como símbolo del "empoderamiento femenino" mientras cargaba con lo ocurrido. "Yo soy una de las razones por las que una chica habría entrado en su habitación sola, como lo hice yo", dijo.

"Y todos esos corderos caminaron hacia el matadero convencidos de que nadie que hubiera alcanzado tal posición podría hacerles algo ilegal; pero sí podría". Después de los episodios de acoso, Thurman consideró a Weinstein su "enemigo" pero siguió trabajando con él.