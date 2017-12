Ultraman: Anuncian adaptación al anime para el 2019

Más de 50 años han pasado desde la primera emisión de Ultraman, una de las franquicias japonesas más influyentes de toda la historia.

Sin embargo, el tiempo no pasa en vano para este superhéroe de 40 metros, ya que en la más reciente Comic Con de Tokio se anunció una nueva adaptación animada para el 2019.

La serie estará a cargo de Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) y Shinji Aramaki (Capitán Harlock) y se inspirará en el manga que publica la revista Monthly Hero de Shogakukan desde el año 2011.

Este cómic relata la historia de Shinjiro, el hijo del legendario Shin Hayata y que ha heredado los poderes de su padre. Revisa el primer teaser de esta adaptación.