UCV ahora es TV+

En el marco del Día Mundial de la Televisión, UCV cambia su imagen para transformarse en el nuevo TV+.



La modificación no solo responde a algo estético, sino que también a nivel programático, puesto que el canal pasará a estar enfocado 100% en entretenimiento.



De esta forma, se sumarán varias producciones reconocidas, como por ejemplo Revenge, 911, César Millán El Encatador de Perros, La Historia de Dios y revelaciones; además del estreno del programa Chris Quick, conducido por el reconocido chef Christopher Carpentier.



Dicha programación se suma lo que actualmente provenía de UCV, como por ejemplo Mamá al Cien, Me Late, MILF, Modern Family, Bar de Chicas, Rock Up, Toc Show.