Tyler, the Creator se baja del Lollapalooza y será reemplazado por Aurora

La cantante noruega Aurora se sumó a la octava versión del festival de música Lollapalooza, la que se presentará el viernes 16 a las 19:45 en el Acer Stage.

La intérprete de electro pop viene con su disco debut bajo el brazo, All My Demons Greeting Me as a Friend, lanzado hace dos años atrás y con una amplia difusión gracias a sus singles 'Runaway', 'Half the world away' y 'Conqueror'.

La artista de 21 años llega al festival para ocupar la plaza dejada por Tyler, the Creator, quién debió cancelar su participación en el festival tanto en Chile como en Argentina y Brasil, señalando que "por motivos personales me perderé las fechas de Lollapalooza en Sudamérica. Lo siento mucho, pero prometo que volveré".