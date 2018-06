Twitteros furiosos con Sebastián Eyzaguirre tras polémico perfil

Una serie de aireadas reacciones produjo el perfil que revista El Sábado le realizó al conductor de CQC, Sebastián Eyzaguirre, donde revela las ganas que siempre tuvo de conducir el programa, además de revelar sus impresiones respecto al feminismo y los tiempos actuales.

"Sebastián decía que él era el único que encarnaba el espíritu de CQC. Eso me provocaba bochorno. Era un programa de televisión. No eran los Rolling Stones, ni una secta de algún tipo", recordaba Nicolás Larraín en el comienzo del texto, escrito por Arturo Galarce, donde diversos personajes revelan la pobre impresión que tienen de él.

Por su parte, y tras una serie de años en televisión donde su presencia no fue muy significativa, reveló que "si hubiera cerrado el pico estaría donde está Martín Cárcamo, o quizá más. Capacidades tengo. En general, la gente que está en la tele es gente en términos intelectuales muy precaria", reflexionó.

También, se despachó frases como "lo único que no me parecería bien es pasar desapercibido. Eso es la muerte para alguien que se dedica a comunicar", "no me voy a someter a la dictadura de las minorías, me voy a someter a la dictadura de lo que hay que hacer", y admitió que le interesaría tener hijos a través de un vientre de alquiler porque "no es fácil encontrar a alguien que aporte a una vida tan entretenida como la mía".

En ese aspecto, se refirió extensamente a su relación con las mujeres y el sexo, indicando que siempre le fue muy bien, que es muy mujeriego, que nunca ha podido ser fiel, y que no se considera machista. "Es más: soy bastante liberal en todo aspecto, en lo sexual, en todo. ¿Le pegué alguna vez a una mina? Ni con un dedo", añadió Eyzaguirre antes de lanzar una de las frases que más indignó a los twitteros: "No conozco ninguna mujer que no quiera sentirse deseada, o que no le guste que la mayoría de hombres fantaseen con ella. Pero obviamente, si se lo gritan en la calle, pueden considerar que el tipo que se los dice es un asqueroso", explicó.

"Me siento a la par de un futbolista top. Se me acercan los pendejos. Se me acercan minas. Me dicen que soy groso, que grande CQC. Tengo puro feedback de idolatría y de buena onda", fue otra de sus criticadas frases.

Leí la entrevista a Sebastián Eyzaguirre y se me murieron tantas neuronas que me hice seguidora de José Antonio Kast. — Colomba Roja (@huachacomunista) June 2, 2018

Acabo de leer la entrevista de @Revista_Sabado a Sebastián Eyzaguirre... francamente, para el olvido y la destrucción pic.twitter.com/ru8fhfYRZi — Celine Mahou (@CelineMahou) June 2, 2018

La entrevista a Sebastián Eyzaguirre en Revista Sábado logró lo imposible: dejar aún más mal a este weon ridículo. Qué manera de hablar tonteras, por Dios. pic.twitter.com/fgfMT0keKl — Eduardo Aguilera A. (@Ed_Aguilera) June 2, 2018

Se imaginan si chocaran los egos de Luis Jara y Sebastián Eyzaguirre?...Habria un agujero negro, explosion nuclear, el big bang, algo que acabaria con todo — Cristian Eguiluz (@DonCristian1982) June 2, 2018

«La gente se queja del clasismo, pero el clasismo de abajo hacia arriba es mucho más fuerte» (Sebastián Eyzaguirre). — Alejandro (@Bototos) June 2, 2018