Twitteros arremeten contra Javiera Suárez tras pedir "rezos y buenos deseos" por su cáncer

Varios cuestionamientos han surgido en redes en contra de usuarios que han tenido mensajes negativos hacia Javiera Suárez, luego de que está haya solicitado "todos los rezos y buenos deseos" para los resultados de un examen al que se someterá este jueves, producto del cáncer que la aqueja.



En Instagram, la comunicadora pidió todas las energías a sus seguidores, habiendo no pocos quienes realizaron una serie de desafortunados comentarios.



El principal tono de los críticos de Suárez apunta a que la periodista tiene los recursos como para poder costear el tratamiento de la enfermedad, además de indicar que ha hecho un show acerca del cáncer.



Los comentarios han generado varias críticas de otros usuarios, quienes reparan en el resentimiento y en lo absurdo de las quejas para con la actitud de la comunicadora.





Probablemente me gane el infierno con esto, pero es así... -viéndola en los TT- a mi no me provoca nada Javiera Suárez, ni ganas de rezar por ella, ni pena, ni mandarle buenas vibras, nada.