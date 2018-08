Twittero chileno le escribe a diario a su "amiga" Melania Trump y nunca recibe respuesta

En viral se han convertido los particulares mensajes que un twittero chileno le escribe a diario a la esposa del presidente de Estados Unidos, Melania Trump, a quien trata como si fuera su amiga.

"Hola como está, estoy preocupado xq usted no me escribe en mi twitter d @roberamor4 por favor me de me un suelo, ojalá un video gracias y q dios me la cuide", se lee en uno de los escritos q día a día le deja "Roberto" en la red social.

Desde hace varios meses que el usuario le escribe a la primera dama norteamericana, a quien incluso le cuenta problemas personales, lo malo, es que nunca recibe una respuesta por parte de ella.

¿A qué se debe esta cercanía que siente él? Según Roberto, su amistad con Melania lleva un buen tiempo.

"Cuando me mandara a buscar tengo unos trabajos q hacer y usted puede darme una manito…pos amiga o, ya se olvido de su amigo roberto", le escribió el 20 de julio.

Después de aquello, prosiguió diciendo que "no me cansaré de saludarle y preguntar x usted".