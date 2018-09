Twitter descubrió a la auténtica doble de Regina George de Chicas Pesadas

Mean Girls –Chicas Pesadas en español- es una película que no ha pasado de moda, mucho menos su personaje principal: Regina George.

Todos pensábamos que el papel interpretado por Rachel McAdams era único, fabuloso e irrepetible, pero estábamos muy equivocados.

Esto, porque Regina George tiene una auténtica doble en la vida real llamada Clarisse Muller, de 16 años, quien hace unos meses se convirtió en la segunda finalista del concurso de belleza Miss Teen Namibia 2018.

La modelo se viralizó en las redes sociales a través de una publicación en Twitter de la revista Afterbreak, donde anunciaban una entrevista con ella, confundiendo a todos aquellos que vieron la imagen ya que pensaban que se trataba ni nada más ni nada menos que de la protagonista de Chicas Pesadas.

Obviamente, se generó una ola de comentarios, memes y chistes sobre quienes quedaron alucinados con el evidente parecido entre ambas mujeres.

This month we chat with Miss Teen Namibia 2018 1st Runner Up, Clasrisse Muller. An inspirational teen with an incredible mission.

Read more about her on our site. Link in our bio. pic.twitter.com/WSTzBHifsb