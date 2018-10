Tuiteros criticaron la participación de Agustín Pastorino en "Pasapalabra"

Este lunes se emitió el capítulo número cien de Pasapalabra, que contó con cuatro nuevos invitados: Javiera Contador, Claudia Conserva, Mario Velasco y Agustín Pastorino.

Este último, quien tuvo un bajo nivel de respuestas, fue criticado en redes sociales debido a que fue "cero aporte" en el programa conducido por Julián Elfenbein, provocando el mal rendimiento de su equipo.

Según los tuireros, el argentino no "sabía nada", ni si quiera "cuando le tocaba contestar", provocando una ola de comentarios que en su mayoría fueron en contra.

Revisa aquí las reacciones que dejó la participación del exchico reality.

#pasapalabrachv Oye, Pastorino no solo no sabe ninguna respuesta..... ¡el loco no sabe ni cuando le toca contestar!!!!