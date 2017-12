Tuiteros acusan a Don Francisco de cortar a camioneros que criticaron a empresarios

Este sábado finalmente se presentó el caso de la embajadora 2017 de la Teletón, Amylee Oliva, quien fue diagnosticada con parálisis cerebral y que emocionó a todo el público espectador al demostrar que había aprendido a caminar.

Su padre, Gustavo, es camionero y recibió en ese momento el apoyo de sus colegas, quienes se unieron a nivel nacional en una campaña para recaudar aportes solidarios.

Sin embargo, en ese momento no se pudo conocer la donación definitiva, ya que Don Francisco decidió interrumpir al representante de los trabajadores para ir al evento donde se encontraban Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra.

En sus breves palabras en el escenario, el chofer sostuvo que "esto nació sólo de un par de conductores. Llegó a lo que no pensábamos, que es algo muy grande que recorrió todo el país".

Su alocución tomó un giro cuando expresó que "yo quiero hacer un llamado muy importante, Don Francisco. Estamos sentidos nosotros los conductores, los choferes, porque no hemos tenido el respaldo de nuestros empresarios".

"Han sido muy pocos los jefes, los dueños de camiones, que se han hecho presentes con nosotros", lamentó.

El trabajador subrayó que "el llamado es a las empresas que se hagan presentes, a todos los que no vienen a dar la cara a nosotros como choferes, a que se acerquen", momento en el que Don Francisco le sacó el micrófono.

"Aquí nosotros llamamos a todo el mundo, sin excepción", puntualizó Kreutzberger sin que los camioneros pudieran revelar su donación. El animador volvió 20 minutos después reconociendo que "cometí un error".

"Cuando vino Amylee, nuestra niña embajadora, el papá no alcanzó a decir la donación que habían enviado los camioneros", precisó, momento en que Gustavo reapareció con la cifra definitiva: 10,5 millones de pesos.

Horrible el corte hacia los camioneros, si bien no es un espacio para críticas, la queja del camionero era justa y necesaria, censuras en pleno siglo XXI, ya no ! No dejaron ni que dieran el monto de su donación.. #Teleton