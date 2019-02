Tuitero mezcló el tráiler de Frozen 2 con la banda sonora de Avengers y causó furor en Twitter

Un tuitero mezcló el tráiler de Frozen 2 con la banda sonora de Avengers: Endgame y viceversa, generando un resultado aplaudido por los usuarios de la red social.

Como sabemos, el avance de la segunda parte de la película de Disney causó furor entre sus fanáticos, quienes realizaron cientos de videos y memes sobre la cinta.

Avengers, por su parte, también fue blanco de diverso material cuando se estrenó hace aproximadamente dos meses.

Aquí te dejamos esta extraña pero fantástica mezcla entre ambos filmes que se estrenarán durante este año.

I put the Avengers theme over the Frozen 2 trailer and it’s kinda perfect. pic.twitter.com/vtnACt9IWa