Tuitero imaginó delirante versión de Una Mujer Fantástica con Paz Bascuñán de protagonista

El usuario Deadmantetris llamó la atención en Twitter al recrear el guion de Una Mujer Fantástica previo a la ceremonia de los Premios Oscar .

El tuitero imaginó la película ganadora de la estatuilla a la mejor película extranjera como si fuera protagonizada por Paz Bascuñán y dirigida por Nicolás López.

En un hilo de Twitter, muestra que la cinta cuenta con la participación especial del humorista Ramón Llao, que hace "de paco" y a la protagonista, que también es trans, "le pasa un parte y le pide el carnet para saber su nombre legal de hombre".

"Tira un par de tallas homofóbicas pero es Ramón Llao y todos se ríen", añade en la escena.

Luego, "llega a su loft y ve un casillero vacío con un sticker de Entel, del Johnny rockets y de Adidas. Silencio, un tema de la Francisca Valenzuela de fondo y flashback a su infancia en los 90. Koke Hevia es ella de hombre. Lo muestran masturbándose".

El tuitero relata una trama donde Paz Bascuñán se debate entre el amor de Ariel Levy y Gonzalo Valenzuela, y todo termina cuando el primero decide tirar una talla transfóbica.

La escena final es delirante: "Una coreografía de todo el cast con una canción de René de la Vega". Revisa el hilo completo a continuación.

Paseo por el mirador, mucho placement, mala iluminación, y el manguera le dice a paz "no me importa lo que seas, me gustas mucho". Paz le responde con una sonrisa y vomita en un arbusto. Manguera le afirma el pelo.

Al día siguiente, paz despierta en una cama que no es la de ella y ve a. Manguera volviendo de comprar dos vasos grandes de starbucks. Paz, con evidente resaca, le pregunta "que pasó anoche? Supongo que tuvimos sexo, no me acuerdo". Manguera le dice, emocionado, que no pasó nada