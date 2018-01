Trolean a matinal de La Red por nota que vincula al GTA con los portonazos

No es novedad que a los videojuegos se les vincule con la delincuencia o los actos de violencia, pero varias veces se cometen errores en precisión y en contenido que pueden provocar una serie de reacciones.



Es lo que ocurrió con una nota del matinal "Hola Chile" de La Red, que realizó un reportaje acerca de cómo el popular título de Rockstar Games, Grand Theft Auto (GTA) inspiró a los "portonazos".



A simple vista, el trabajo periodístico no tendría ningún reparo, salvo que cae en varias imprecisiones, siendo una de las más llamativas la traducción que se le dio al nombre del videojuego: Robo de Autos Automático.



Las repercusiones por el reportaje no se hicieron esperar en las redes sociales, puesto que los usuarios criticaron la poca seriedad de lo presentado, además de las malas referencias.

De la ficción a la realidad: El popular videojuego que habría "inspirado" los temidos portonazos #HolaChileHolaPapa -> https://t.co/xYLJzdILdC pic.twitter.com/wZy8Tcaglt — holachilelared (@HolaChileLaRed) January 17, 2018

Alucino con todos los GTA sobretodo el V. Por ende soy un potencial autor de portonazos. Tengan cuidado si me ven en la calle. — Cristóbal Iñiguez (@ciniguezr) January 17, 2018

#HolaChileHolaPapa paren con culpar a los videojuegos d la culpa q tienen los padres El GTA existe desde que se creo el 1° Play Station, asi q el asunto de los portonazos no tiene nada q ver. yo juego videos desde q tengo 8 años. mis papas me criaron bien, y tengo buenos amigos. — Damian Mancilla (@damikorn2014) January 17, 2018