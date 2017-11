Triple H le mandó un título personalizado de la WWE a Lewis Hamilton

Tras haber ganado su tercer título de Fórmula 1 en cuatro años, Lewis Hamilton recibió un regalo desde la WWE.

Fue "El Juego", Triple H, el que le mandó un campeonato personalizado de la compañía al piloto inglés.

El cinturón incluye placas laterales con el logo del corredor y su número, el 44, con los colores de Abu Dhabi.

Precisamente en esa ciudad, el 7 y 8 de diciembre, se presentará la empresa de Vince McMahon, mismo fin de semana en que se corre el Gran Premio de India.

From us @WWE to @F1 Champion @LewisHamilton, finish the season strong at the #AbuDhabiGP...hope to see you when @WWE comes to Abu Dhabi on December 7 & 8. #WWEAbuDhabi pic.twitter.com/NXw7pMuOxT