Triple H criticó al "codazo del pueblo" de La Roca y contó cómo fue su origen

Uno de los movimientos más característicos de la lucha libre o que mucha gente conoce es el famoso "People’s Elbow" o "Codazo del Pueblo" de The Rock. Una movida que tiene más de espectacularidad que de efectividad, según lo que se puede juzgar mientras se ve, aunque incluso algunos luchadores también han dado cuenta de que no tiene mucho sentido el ejecutarla, aunque la reacción del público dice lo contrario.



A lo menos eso piensa el mismo Triple H, víctima de esta acción en varias ocasiones en la WWE y sobre la cual conversó en BBC Radio 1, en donde manifestó que es el movimiento más loco de la disciplina.



"Tienes que esperar tumbado durante 20 minutos mientras se quita la codera y festeja con la multitud. Luego corre hacia un lado y hacia el otro, se frena y te deja caer el codo. Apenas te toca, excepto algunas veces que te da en la boca y te hace sangrar. La pregunta es ¿Cómo eso te puede abrir una herida con ese movimiento?", dijo en modo de juego.



De paso, el multicampeón de la WWE reveló el origen de la movida, contando que todo ocurrió en una noche en la que The Rock ejecutó el movimiento a modo de broma o de gracia, puesto que era muy exagerado, pero tuvo una excelente reacción por parte del público. Tras esto, la usó un par de veces y luego fue Mick Foley también la ejecutó, lo que ayudó a que se consolidara el remate.