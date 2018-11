Tribunal citará durante noviembre a Nicolás López para declarar por presuntos abusos sexuales

Tras meses de investigación, el director de No estoy loca, Nicolás López, está a pocos días de declarar en calidad de imputado ante la Fiscalía Metropolitana Oriente por delitos de abuso sexual, de poder y acoso, de acuerdo a Hoyxhoy.

En 2004, una joven de 17 años fue invitada por el director de cine al preestreno de "Promedio Rojo". En ese entonces, la menor de edad cuenta que había tomado alcohol y que, cuando finalizó el evento, él la llevó a su hotel y abusó de ella, según lo que reveló en el reportaje de la revista Sábado. Debido a esto, es que tiene una causa criminal por presuntos delitos sexuales.

En este mismo trabajo periodístico, se destaparon ocho denuncias, dos de ellas realizadas por María Jesús Vidaurre y Lucy Cominetti. Cada vez se fueron sumando más testimonios, por lo que terminó siendo investigado por la justicia y renunciando a su propia productora Sobras.

En julio, López habló con el programa de Chilevisión Primer Plano, en donde se refirió a las denuncias interpuestas en su contra. "Estoy sorprendido, no he leído el artículo, pero es un tema que se tiene que tratar con la seriedad que tiene, y estas cosas se tienen que ver no por lo que diga una revista, sino por lo que diga la ley", afirmó.