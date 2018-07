Tres mujeres acusan a Luc Besson de abuso sexual

Tres mujeres acusaron de agresión sexual al director de cine francés Luc Besson, quien ya tenía dos demandas judiciales por violación presentadas el pasado 18 de mayo por la actriz belga Sand Van Roy, protagonista de Valerian y la ciudad de los mil planetas.

Las nuevas denuncias aparecieron en un reportaje del sitio Mediapart.

Una de ellas fue hecha por una exdirectora de casting de Besson, que trabajó con él entre 2000 y 2005. La mujer, el pasado 6 de julio, envió a la Fiscalía de París un documento en la que denunciaba hechos que calificaba de "agresiones sexuales" tras sufrir un "permanente acoso moral y sexual" por parte del realizador.



Besson y San Van Roy

"Frecuentemente, Luc Besson me pedía, en presencia del técnico, que le hiciera una felación, lo que yo rechazaba sistemáticamente (...) También me pedía que me sentara en sus rodillas (...) cada vez que tomábamos el ascensor juntos me besaba a la fuerza, me metía la lengua en la boca pese a mi rechazo, me abrazaba, me tocaba el pecho y las nalgas", recuerda la directora de casting.

Otra mujer contó al periódico digital que su primera cita con el director tuvo lugar en la habitación de un hotel de Los Ángeles y no "en la recepción o en la cafetería del establecimiento como suele ser habitual". Pese a eso, la actriz, cuya identidad no fue revelada, aceptó una segunda cita con el productor, esta vez en su oficina en París. "Cerró la puerta y se precipitó sobre mí para tocarme y besarme. Para poder huir, no tuve otra alternativa que tirarme al suelo hasta alcanzar la puerta a cuatro patas y salir corriendo". Después de este episodio "traumático", Besson le negó el papel por el que había postulado.

La tercera denuncia corresponde a una exempleada de EuropaCorp, la productora del director de El Profesional: "Es consciente de que le decimos no pero no lo tiene en cuenta y cada vez intenta algo más", aseguró la mujer a Mediapart, que denuncia repetidos besos forzados y manoseos por parte de Besson.