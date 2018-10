Tras la muerte de Mac Miller, Ariana Grande finalizó su relación con Pete Davidson

Ariana Grande ha finalizado su relación con Pete Davidson, según ha informado el medio TMZ. Y, obviamente, canceló la boda que iba a unirlos a los dos en santo matrimonio.

Ambos se habían comprometido en junio de este año, donde se les pudo ver muy contentos con este fugaz romance, hasta que la muerte del exnovio de Grande, Mac Miller, afectó por completo a la cantante de 25 años.

Aunque aún no hay una versión oficial de la ruptura, gran parte de los medios de celebridades estadounidenses han apuntado que este quiebre se debe a la muerte del rapero, ya que Ariana no habría podido con la tristeza.

La misma fuente señaló que "Ariana estaba en un lugar increíblemente oscuro después de la aparente sobredosis fatal de su exnovio. Ella no se culpó a sí misma, siente que hizo todo lo posible para mantenerlo sobrio, pero eso la dejó con un desastre emocional".

Recordemos que tiempo después del fallecimiento de Miller, Grande publicó un texto donde decía: "Te adoré desde el día que te conocí cuando tenía diecinueve y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Estoy tan molesta, estoy tan triste, no sé qué hacer, fuiste mi más querido amigo por mucho tiempo", escribió.