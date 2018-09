"Tranz", el nuevo video de Gorillaz que te hará bailar

Gorillaz publicó esta semana un nuevo video donde sus integrantes interpretan "Tranz", single de su último álbum "The Now Now".

El clip muestra a 2D, Noodle, Russel Hobbs, y a Ace de "The Gangreen Gang" –banda de villanos de Las Chicas Superpoderosas- en el lugar de Murdoc Niccals, quien se encuentra encarcelado temporalmente.

La nueva canción está llena de psicodelia y nuevos sonidos que hacen que "Tranz" sea un tema bailable, además de los colores y alucinantes gráficos que presenta.

El material combina la animación clásica de dibujo manual con la animación con plasticina.

Gorillaz se prepara para tocar en vivo esta y todas sus canciones en su propio festival: Demon Dayz Festival, en Los Ángeles, el próximo 20 de octubre.