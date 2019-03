Trailer: Fan de 'El príncipe del rap' convirtió la serie en una espectacular película dramática

Fanáticos del El príncipe del rap (The Fresh Prince of Bel-Air) realizaron una película versión dramática de la famosa serie cómica estadounidense llamada "Bel-Air". El filme reune temas como pandillas, brutalidad policial y desigualdad.

Según el trailer, la historia de un adolescente llamado Will de West Philadelphia que se ve obligado a vivir con sus tíos en Bel-Air en Los Ángeles, luego de verse involucrado en una pelea y por portar un arma de fuego.

El casting no está compuesto por Will Smith ni los otros entrañables actores. El director del filme Morgan Cooper trabajó con nuevos actores como Jerry Madison, quien interpreta a Will, Jelani Talib, como Carlton Banks y a Granvile O’Neal como el tío Phil.

"Como la mayoría de los niños de los años 90, crecí viendo El príncipe del rap. Incluso cuando era niño, siempre pensé que había más en la historia... así que decidí hacer esto", reveló el director en su cuenta de Instagram.

El adelanto ya tiene más de 1.2 millones de reproducciones en Youtube y ha fascinado a los fanáticos de la serie. Muchos de ellos piden que Netflix tome la película cuando se estrene -aún no han anunciado una fecha- y la suba a su plataforma.