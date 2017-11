Trabajadores de House of Cards describen el comportamiento "depredador" de Kevin Spacey

La confesión de Anthony Rapp destapó el historial de abusos de Kevin Spacey. Ahora, trabajadores de la producción de House of Cards (cuya producción fue suspendida por Netflix) acusaron al protagonista y productor de la serie de generar un ambiente laboral “tóxico”.

Una de las denuncias fue hecha por un exasistente de producción del programa de Netflix. Con la misión de recoger a Spacey y llevarlo al set, el hombre ejercía de conductor del actor cuando este "bajó las manos por los pantalones" del exempleado. Bajo anonimato, el individuo dijo a CNN que "el contacto del actor no fue consensuado".

"Estaba en estado de shock. Él era un hombre con una posición muy poderosa en el programa y yo era alguien muy bajo en el tótem y en la cadena alimenticia allí”, dijo el denunciante.





Una vez en el lugar de grabación, el hombre ayudó a Spacey a llevar sus cosas al tráiler que usaba de camarín. Ahí, el doble ganador del Oscar le bloqueó la salida "e hizo contacto inapropiado con él”, de acuerdo a lo publicado por CNN.

"Yo le dije: 'No creo que yo esté bien con esto, no creo que me sienta cómodo con esto'", aseguró el exasistente. Spacey se puso "visiblemente nervioso", huyó, subió a su auto y se fue por el resto del día, según el exempleado de producción.

"No me queda ninguna duda de que este tipo de comportamiento depredador era una rutina para él y que mi experiencia fue una de muchas y que Kevin tenía pocos escrúpulos, si es que aún le quedaban, para explotar su estatus y posición. Fue un ambiente tóxico para los hombres jóvenes que tuvieron que interactuar con él en el equipo, elenco o los actores de reparto", dijo el exasistente.

"Él ponía sus manos sobre mí de maneras extrañas. Él venía y me masajeaba los hombros por detrás o me ponía sus manos alrededor o me tocaba el estómago a veces de modos extraños que en una conversación diaria normal no sería apropiado”, añadió.





Otro empleado también describió escenas de acoso y aseguró que no se "sentía cómodo" diciéndole a Spacey que se detuviera. "Esa es la peor parte de todo esto. Me encantaría poder hablar sobre este tipo de cosas y no temer”, dijo.

"Era muy conocido que Kevin era inapropiado, y los hombres con los que trabajé se quejaron conmigo de que se sentían incómodos", dijo otra denunciante.

La mujer también relató que vio a Spacey acercándose a "varias personas" para "saludarlos, estrecharles la mano y poner la mano de ellos en su entrepierna y también tocar la entrepierna de ellos. Tengo amigos que dicen que él tocó sus pantalones cortos en el set”.