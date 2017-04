Trabajador que enseñó a identificar cajeros automáticos adulterados fue despedido

Situaciones injustas ocurren a veces en la vida, como le sucedió a Nicolás Jemenao, un trabajador que se hizo conocido en las últimas semanas al grabar un video en el que enseña un cajero automático alterado para clonar tarjetas.



Si bien la iniciativa fue valorada por los usuarios en redes sociales, a raíz de las recomendaciones en seguridad que daba, parece que aquello no fue suficiente para la empresa en donde trabajaba, puesto que fue despedido.



Así lo dio a conocer en TVN, en donde señaló que "nunca pensé que dar estos tips me constarían mi trabajo. La intención más que nada fue hacer una ayuda pública al país porque, al momento de trabajar en la calle, constantemente me encontraba con gente que me decía 'en el cajero me faltó plata' o 'me estafaron'".



Jemenao complementó al medio al manifestar que en la compañía en la que se desempeñaba le señalaron que todo se debió a necesidades de la empresa.



"No cometí ningún delito ni ninguna falta, simplemente fue ayudar a toda la gente. Y la explicación que me dieron cuando llegué a mi trabajo fue 'espere en el casino para dar declaración'. Estuve cuatro días así, sin hacer nada", comentó.



El joven informó además que se dirigió a la Inspección del Trabajo para poder obtener alguna ayuda con respecto al tema.