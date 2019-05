Tove Lo regresa con 'Glad He's Gone', el primer adelanto de su nuevo disco, Sunshine Kitty

¡Está de vuelta! Tove Lo comenzó su nueva era, Sunshine Kitty, con "Glad He's Gone", el nuevo single de la estrella del pop sueco que no dejará indiferente a nadie.

Producido por The Struts and Shellback, la canción habla de "la charla obligatoria que le das a tu novia cuando está pasando por una separación". "Le estás recordando que ella es tu 'partner-in-crime' y mostrándole tu apoyo incondicional", explicó.

Sin embargo, hay otro tema en la canción, pues "se burla de las exigencias de ser una buena novia y de las cosas sucias que haces sólo para que él esté seguro", continúa Tove. "Hay un mensaje para eso. Estoy contando una historia real que creo que las chicas necesitan escuchar... Es sobre toda la diversión que puedes tener después de la angustia".

"Cariño, no hay lágrimas por ese imbécil ... estás mejor, me alegro de que se haya ido", dice parte de "Glad He's Gone".

¿En cuanto a su nuevo título de álbum? "Es un juego sobre el poder del coño (vagina), pero es una forma feliz y positiva de verlo", revela la artista de 31 años.

"Este gato de dibujos animados (que aparece en el video) es una extensión de mí misma y parte de la nueva música. Ella es súper linda, pero hace estupideces como meterse en peleas y ser complicada. Así es como siento que suena el álbum".

En la fuerza de la extraordinariamente pegajosa" Glad He's Gone ", Sunshine Kitty podría ser el mejor álbum de Tove Lo hasta ahora.