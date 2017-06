Tony Spina tuvo su revancha en la final de Doble Tentación

A pesar de no competir en la final de Doble Tentación, Tony Spina tuvo su revancha en el programa de Mega.



Cuando presentaron a las parejas finalistas y fue el turno de Abraham García junto a Flavia Medina, expareja del español, el público presente empezó a corear el nombre del participante que ingresó junto a la trasandina al encierro.



Tras lo sucedido, Karol Dance, animador del programa, lo abordó para preguntarle a quién apoyaba. "Cualquiera que gane se lo merece. Allí hay una persona que me ha hecho daño y otra que me ha ayudado, que es Lisandra (Silva)", salió jugando el español.

Posteriormente, el exchico Yingo insistió en la ruptura de Spina y le comentó ante todos: "Tony, un hombre que llegó con Flavia, y ahora te toca estar aquí, de público". Sin embargo, Spina no se hizo problemas y señaló que "por el cariño de la gente, me siento un gran ganador".