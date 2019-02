Tonka Tomicic se llenó de críticas por 'validar' conducta del obispo Eduardo Durán

Este martes analizaron en Bienvenidos la polémica que enfrenta actualmente la Iglesia Evangélico, luego de que el obispo Eduardo Durán revelara las millonarias cifras que recibe mensualmente, que ascienden a los 30 millones de pesos.

Contexto en el que Tonka Tomicic realizó un particular comentario durante la visita de Marcial Sánchez, doctor en Historia y experto en religiones, que comentó la situación.

"¿Puedo decir una cosa? Que me hace mucho ruido y lo entiendo, pero yo prefiero que ganen o se quedan con 30 millones de pesos a que sea pedófilo, abusador. O sea, todo lo que está pasando en la Iglesia Católica da tanto asco, nos remece en lo más profundo", señaló primero.

En esa línea, agregó que "yo entiendo, me parece que las dos cosas son condenables, en parámetros distintos. Siento que ponerse una testera y apuntar a un lado, y qué pasa con el otro lado también. Las dos cosas son reprochables. Saltamos con algo así y lo entiendo, pero porqué nos costó tanto saltar así con la Iglesia Católica… ¿por que tiene más poderes?".

Tonka, mezclando peras con… No sé, lo que sea menos peras. pic.twitter.com/KczAn38Avy — TELE (@Televisivamente) 5 de febrero de 2019

El comentario de la conductora del matinal fue uno de los temas más comentados de la mañana, donde muchos televidantes expresaron su descontento con Tomicic a través de redes sociales.

Qué prefieres un pastor que se robe la plata o que viole a los niños? #Tonka — Tiempo en Chile ⛈️🌤️☔️ (@MeteoSeba) 5 de febrero de 2019

Por qué Tonka dice lo que dice?... porque es ajena a la realidad, porque para ella 30 millones es un número aceptable, porque de seguro ella gana una cifra parecida, porque quiso hacerse la inteligente superponiendo la pedofilia al robo... y claro... porque cree en Dios, — Cuento (@PedroMuhr) 5 de febrero de 2019

La Tonka cada día da opiniones más weonas, como prefiere un pastor que gane 30 millones compararlo con un pedofilo?(incomparables y reprochables)con razón la tiene demandada Nabila Riffo. #Bienvenidos13 — Fernando V. Andrade (@FerViAndrade) 5 de febrero de 2019

Para la Tonka violar niños tiene precio #Bienvenidos13 — Hector Yakobi (@HectorYakobi) 5 de febrero de 2019

La Tonka dice prefiero que el pastor gane 30.000.000 y que no sea pedofilo #Bienvenidos13.. con esto válida que los pastores sean unos sinvergüenzas y ladrones — Jorge Inostroza (@Korcke) 5 de febrero de 2019

Sin embargo, minutos después de sus declaraciones, la comunicadora aclaró sus dichos asegurando que "a veces una frase fuera de contexto puede sonar muy mal. A propósito del tema del obispo Durán que tratamos hace un ratito atrás, quiero dejar súper claro y con total vehemencia que no avalo la situación del Obispo Durán, para nada. No la avalo"

"Quizás no me expresé claramente, así que lo quiero dejar muy claro en esta jornada, y lo que yo quise poner como punto en esta conversación, que pienso que es muy importante, es que no nos podemos escandalizar más por temas de eventuales fraudes económicos que con temas de abuso infantil presentes en varias iglesias", añadió.

"Yo quiero una Justicia transparente, yo quiero justicia para la iglesia, y eso es lo que quise tocar y proponer en esta mesa. Quiero agradecer a los televideintes que reaccionan y me invitan a mi a aclarar aún más lo que pienso", finalizó.