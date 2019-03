Tonka Tomicic se indignó por polémica de cobro de nuevos medidores eléctricos

El cobro al usuario por nueva ley de instalación de los nuevos medidores eléctricos "inteligentes", no le ha caído bien a casi nadie, ni a Tonca Tomicic, quien dio a conocer su postura y aseguró que "nos revelamos" porque "nos están metiendo el dedo en la boca".

La modelo usó el espacio del matinal "Bienvenidos" de Canal 13 para expresar su opinión, donde invitaron a Rodrigo Castillo, director ejecutivo de las empresas eléctricas, para aclarar dudas y debatir sobre la polémica.

Castillo quiso aclarar que "no es un cobro explícito por el medidor", es parte de la infraestructura nueva de la empresa para prestar el servicio. Agregando que "me he dado cuenta de la sensibilidad de ustedes que, lo que hace la diferencia, es que la persona tiene eso dentro de su casa y siente que tiene una relación de propiedad con eso".

Respuesta que indignó a Tonka Tomicic, quien respondió: "no. Yo creo que lo que pasa es que nos están cobrando por algo, que siempre nos han cobrado, pero ahora nos rebelamos, nos levantamos y decimos '¿por qué tenemos que pagar nosotros?'".

"Ese es el pasado. A lo mejor no sabíamos y ahora estamos despertando como sociedad y nos atrevemos a manifestarnos. Antes aceptábamos lo que nos toca, pero el chileno ha cambiado, hemos cambiado", continuó la modelo.

"Y ahora nos rebelamos cuando sentimos que las cosas no tienen que ser. Y decimos '¿por qué no lo paga la empresa?'. Esa es la gran interrogante. La frustración no pasa porque tenemos una relación emocional con el medidor. La frustración pasa porque sentimos que nos vuelven a meter el dedo en la boca y nos estamos levantando por eso", aseveró la animadora.