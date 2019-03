Tonka Tomicic reveló qué fue lo que aprendió en su reunión con Paloma Mami

Este miércoles, Tonka Tomicic sorprendió a sus seguidoras y seguidores al compartir una fotografía que quedará para la historia, ya que sale junto a Paloma Mami.

En conversación con La Cuarta, la animadora de Bienvenidos contó cómo fue su entrevista con la joven, revelando que ella "tiene mucho que contar" y que "ojalá yo a los 19 la hubiese tenido tan clara como ella. Posee una personalidad impresionante. Y sabe que tiene talento, pero también tiene algo más que eso y yo sé que llegará muy lejos. Me atrevo a decir que con ella esto recién comienza".

En esa línea, la comunicadora confesó que es fan de la intérprete de "Fingías" y que "es un encanto, muy entretenida, inteligente".

"Conversamos de todo, de sus canciones, los proyectos que vienen, cómo ha revolucionado la música nacional e internacional, hablamos de las mujeres y cómo imponer su estilo fue difícil en un primer momento", agregó.

Tonka también contó que eligió su look más "lolero" para encontrarse con la trap star nacional, y que Paloma la aconsejó en varios aspectos, entre ellos a posar para las fotos.

"Me enseñó como sacarme las selfie para salir siempre bien, de cara y de poto, para que se ve más colita, jajajá. Me dio tips que tienen que ver con el maquillaje, usar bien la luz antes de sacar la foto y tomar bien el ángulo para que el cuerpo salga perfecto y las curvas se potencien. Posó y yo seguí sus poses no más", dijo.

"Lo pasamos muy bien, fue una linda experiencia", finalizó.

Recordemos que Paloma Mami se presentará este sábado en la novena edición de Lollapalooza.