Tonka Tomicic relató violento episodio cuando fue víctima de un asalto

A raíz de lo ocurrido con el asalto a un equipo de prensa de Canal 13, la animadora de Bienvenidos, Tonka Tomicic, contó cuando ella fue víctima de la delincuencia, en un hecho que la marcó por la violencia de lo ocurrido.



La otrora modelo sostuvo que el episodio lo vivió cuando tenía cerca de 25 años y fue abordada por antisociales en el cerro San Cristóbal, mientras paseaba en bicicleta con una pareja de aquel entonces.



"Salieron con unos tremendos cuchillos y nos botaron de las bicicletas. Fueron muy violentos y nos llevaron hacia la parte de atrás del cerro, si pasaba alguien no nos iban a ver", relató.



Tomicic manifestó que por fortuna solo sufrieron el asalto de las bicicletas, puesto que además ella con la otra persona no reaccionaron de mala forma frente al incidente. Eso sí, sostuvo que fueron capturadas por Carabineros.



"Yo los fui a reconocer. Fue terrible, porque uno igual piensa que te ven, pero no te ven. Tú estás con el vidrio. Los vi. Carabineros hizo un trabajo increíble, porque las personas estaban siendo buscadas, uno en particular, por violación", señaló.