Tonka Tomicic en contra la esposa de Tito Fernández por comparar a Parived con el cantante

Un tenso momento vivió Tonka Tomicic en Bienvenidos al realizar un despacho para conversar con la esposa de Tito Fernández, Luz Rivera.

El propósito de esta conversación era hablar sobre las acusaciones por abuso sexual en contra de "El Temucano", donde su mujer lo comparó con Parived, el esposo de Tomicic, logrando la furia de la animadora.

Rivera señaló "no es líder. Comparte experiencias, libros escritos por él. Yo esperaba en este enlace que tal vez tú me entendieras un poco porque entiendo que tu esposo tiene que ver con el tema de Osho…", dijo sobre el lado más espiritual de Marco Antonio López y de Tito Fernández, sin esperar la reacción negativa de la conductora.

"Mi marido no es líder de nada (…) Esto es un daño terrible y no lo pondría jamás en paralelo. Yo tampoco endosaría el problema que tienen ustedes con su tema personal", señaló la modelo, motivando a la mujer a pedirle disculpas.

"No me entiendes, me estás mal entendiendo y te ofrezco una disculpa", señaló Luz.

Sin embargo, el enojo de Tonka no cesó y arremetió contra la comparación: "Yo quiero insistir, mi marido no es gurú de nada, no pertenece a ninguna secta. Usted entró a algo tremendamente delicado, uno se preocupa de este problema pero no se lo traspasa a otra persona. Eso es maligno. Estamos hablando de una violación, de abuso. Yo no lo entendí mal", finalizó.

Luego de esta confrontación, Luz Rivera tomó sus pertenencias y abandonó el lugar, argumentando que "después de tener una muy buena intención para hablar con una mujer, no esperando el eco de nadie, no puedo hablar más, muchas gracias. Muy buenos días", dijo.

Una vez que Rivera no se encontraba en el set, Tonka reafirmó su postura, expresando que "eso se llama manipulación, y esto es una estrategia comunicacional. No estamos hablando de algo al voleo. Me parece gravísimo. Es maligno porque es dañino hacer una cosa así. Es una estrategia y es muy fea. Está pensado con anterioridad, sino, no me lo explico", remató.