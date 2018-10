Tonka Tomicic confesó que cuando tenía 10 años quiso ser monja

Tonka Tomicic hizo una tierna y particular confesión esta mañana en Bienvenidos, que dejó muy sorprendidos a sus compañeros. El gran secreto: cuando tenía 10 años tuvo la intención de convertirse en monja.

"Estudié en un colegio católico y yo quería ser monja también, yo pensé ser religiosa", partió contando la animadora, para luego agregar que "más que una religión, yo tengo una conexión profunda, profunda", dijo.

"Y yo, después con los años siempre pensé y traté de buscar esa conexión que sentía en esos años, que era profunda y total", comentó.

En esa línea, agregó que se le ocurre que las personas que "sienten ese llamado, no importa de qué religión sea, sienten una cosa así muy potente".

Tomicic señaló también que cuando su hermana estuvo enferma, rezó a "todo y a todos, porque yo, pese a que me casé en Jerusalem, me convertí también al judaísmo para casarme allá, no me siento de una religión en particular, yo me siento conectada a Dios y a sus energías que actúan en la Tierra", confesó.



"Hablé de esa conexión como algo que toma todo tu cuerpo, tu energía, tu espíritu y te conectas profundamente. Yo me demoré mucho en volver a conectarme profundamente", concluyó.