Tomás Olivera y la masividad de la grastronomía: 'El amateur es mucho más profesional que uno'

Tomás Olivera es un reconocido chef nacional, que ha colaborado en diversos programas de televisión, quien conversó con Ciudadano ADN sobre la inauguración de su nuevo restaurante, el Olivera Pasta.

El cocinero experto instaló su nuevo recinto en el boulevard del Sun Monticello, un lugar con una gran variedad gastronómica y de locales comerciales, donde uno de sus vecinos será Chris Carpentier.

Sin embargo, contó que la idea de Monticello no era "traer a Tomás Olivera a competir con Chris Carpentier, no es lo que queremos y no es la esencia de acá. Lo que necesitamos es complementar la oferta y necesitamos una trattoria".

El chef explicó que "no soy italiano, no puedo hacer una trattoria. Lo que si te puedo hacer es un restaurant de pastas que tenga el respeto por la tradición, pero con cosas que tengan que ver con mi comida. Así nació el Olivera Pastas que ha funcionado bastante bien".

De esa forma, se dio vida al nuevo proyecto del especialista culinario, quien contó ser un gran fanático de las pastas, tanto de las más sencillas como complejas.

La conversación también permitió hablar del impacto que ha tomado la gastronomía en la sociedad. "Nos hemos puesto más chef", dijo Olivera sobre que gracias a la masividad que esta disciplina ha tomado "el amateur es mucho más profesional que uno".

Olivera destacó estar contento con esto y narró que "me gusta cuando alguien me manda una foto de uno de mis dos libros diciendo 'mira lo que hice' mostrando las imágenes del libro y del plato que ellos hicieron. Eso es maravilloso, porque yo estoy entregando mi experiencia para que alguien la replique".

Uno de los últimos puntos tomamos por el chef fue la migración. Acá destacó que "somos un país creado por colonos" y que eso se ve en las comidas que preparamos día a día.

"Hay un dato súper entretenido. El consumo per cápita de pescado en Chile antes de que llegaran los peruanos y que se pusiera de moda el sushi, era muy bajo", explicó para contrastar con la alta demanda que estos alimentos tienen.

Finalmente, el chef cerró mencionando que dentro de sus proyectos para futuro está la segunda temporada de Rápido y Sabroso, el lanzamiento de su tercer libro y comenzar la difusión de su banda.