La fallida noche alba sigue trayendo consecuencias en Colo Colo, que debió cancelar el duelo por la ausencia de Barcelona de Guayaquil.

En su cuenta de Twitter, Tomás Cox (productor del evento) destrozó a Jorge Valdivia, quien le quitó responsabilidad a Blanco y Negro por lo sucedido.

"Que se informe y no hable leseras, que juegue y no se meta en lo que no sabe", es parte de lo que publicó el comunicador.

Toda mi admiración por jorge Valdivia pero que se informe y no diga leseras. Estábamos listos desde el día anterior. Como siempre. T — Tomas Cox Fernandez (@tomascoxf) 24 de enero de 2018

Desconocimiento. La noche alba la teníamos ok hace tres dias. Sobra tiempo y energía y equipos ganadores. T — Tomas Cox Fernandez (@tomascoxf) 25 de enero de 2018

Tenía todo ok un día antes. Podría producir una noche alba cada día. Jorge Valdivia no sabe de nuestra capacidad y potencia. Ni sospecha. — Tomas Cox Fernandez (@tomascoxf) 25 de enero de 2018