Tom Morello se burló de Carabineros con un navideño meme que subió a Instagram

Tom Morello, guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave, envió un particular mensaje navideño a sus seguidores de Instagram, con el que además realiza una crítica al comentado actuar de Carabineros.

En la publicación, el músico escribió "¡Feliz navidad!", junto a una fotografía en la que aparece el Viejito Pascuero siendo detenido por dos efectivos de fuerzas especiales.

La imagen, que acumuló más de 35 mil "me gusta" en la red social, fue muy comentada por sus fanáticos chilenos, quienes aplaudieron su publicación.

Recordemos que Tom Morello tiene una conexión con nuestro país, sobre todo con Víctor Jara quien, según él, es una de sus mayores influencias.