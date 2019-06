Tom Morello arrojó el teléfono de un fan que trataba de sacarse una selfie con él

Todo pasó en su show en el Piqnic Festival organizado por la radio 101WKQZ de Chicago, donde invitaron a varias personas del público a subir al escenario, en donde uno de los afortunados sacó su celular para tomarse una selfie con Morello mientras tocaba, pero el guitarrista tomó su celular y lo arrojó al público.

El propio Tom publicó un par de horas después del show que se les avisó a los elegidos que si ponían un teléfono en su cara, él lo tiraría.

When you invite guests to YOUR stage and CLEARLY TELL THEM “if you stick a cell phone in my face I WILL THROW IT” and then their uncontrollable entitled selfie urges overcome their sense of reason they get their f*ckin phones thrown. Simple. #KMA https://t.co/NTN2lVep8t