"Tito, mi amor": La canción que Alberto Fouillioux se arrepintió de odiar

Una de las anécdotas más desconocidas alrededor de la figura del fallecido Alberto "Tito" Fouillioux, tiene que ver con ser un pionero en combinar el fútbol con las luces del espectáculo.

Siendo una figura transversal que llevó el fútbol también al mundo femenino, una de las señales más potentes alrededor de aquello tuvo que ver con una canción, en plenos años 60, dedicada a su figura.

¿Su nombre? "Tito, mi amor", interpretada en principio por Sussy Vecky y luego grabada por Luz Eliana, por encargo de Camilo Fernández, famoso productor de la época, como según él mismo Fouillioux contó en el programa "Mentiras Verdaderas", en 2014.

En aquella entrevista le reveló a Jean-Philippe Cretton, que al principio se indignó con la existencia del tema y exigió mediante abogados que no se grabara. "La canción se llamaba originalmente "Tito Fouillioux"... mira si seré ganso, porque reclamé", admitió. "Yo no quería que me molestaran", expresó, revelando que el nombre final le resultó aún más embarazoso.