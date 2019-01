Tito Fernández: 'Yo no soy un violador, no lo he sido ni lo seré jamás'

El folclorista conocido como Tito Fernández negó los cargos de abuso sexual y violación presentados por tres mujeres, quienes lo acusaron de agredirlas en el contexto de reuniones del Centro Integral de Estudios Metafísicos (CIEM), que dirige el músico.

En entrevista con Cada día mejor, de La Red, El Temucano aseguró que no es un violador. “No lo he sido, no lo soy, ni lo seré jamás. ¡Por favor, créanme! Estoy pasando por un momento muy malo, pero ustedes saben que tengo razón. No he hecho nada”, dijo.

“Espero que se haga justicia, se diga que soy inocente y veremos qué pasa (…) lo único real es que yo tuve sexo con estas mujeres, más de una vez, en forma consensuada. Por eso lo hicimos varias veces, no una sola”, agregó.

El músico aseguró no tener pistas sobre los motivos de las denuncias en su contra. “A mí me liquidaron, ¿quién me saca el estigma de violador? (…) algo debe haber pero no me imagino qué. Me quedé sin trabajo, no me han llamado de ninguna parte ni me van a llamar. ¿Quién va a llamar a un violador?”, dijo.