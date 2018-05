Tito Fernández también envió saludos a Álvaro Corbalán por lanzamiento de su libro

El polémico lanzamiento del libro de Álvaro Corbalán contó con los saludos de algunas figuras del espectáculo y de la música chilena, como lo son los casos de Patricia Maldonado y Tito Fernández.



En el caso de la primera, la integrante del matinal Mucho Gusto envió una carta en donde envió un beso y todo el cariño al condenado por violación a los derechos humanos en Punta Peuco.



Por su parte, el Temucano también se hizo presente con un mensaje, aunque el artista no pudo estar presente por su delicado estado de salud.



Vale decir que la relación entre Fernández y Corbalán es sabida, a tal punto de que el propio Fernández contó que Corbalán era un gran admirador suyo y que incluso "me salvó la vida".



"Una vez me invitó a una gira con Pinochet y le dije que no. Otra vez me llamó para decirme que intentara parar una entrevista que yo había dado a la revista de la Vicaría, porque me iba a perjudicar. Hablé con la periodista y la sacaron. Otra vez hubo un simulacro de fusilamiento donde él tuvo algo que ver para que no me hicieran nada. Años después, le fui a preguntar si él me salvó la vida. Sólo se sonrío", sostuvo a La Tercera en 2016.