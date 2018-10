Tito Fernández responde a denuncia por violación: "Lo niego todo"

El cantautor Tito Fernández negó las acusaciones de violación hechas por una mujer en una querella presentada el 27 de agosto, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Según la denunciante, el músico abusó de ella en el Centro Integral de Estudios Metafísicos, agrupación fundada por Fernández hace treinta años. De acuerdo con una publicación de La Tercera, la supuesta víctima participaba de esta organización desde 2009 y, un año más tarde, habría sido atacado sexualmente tras ser elegida para prestarle "servicios de carácter sagrado" a Fernández, a quien se le denominaba "maestro".

"Lo niego todo, eso (la acusación) no es así y nunca fue así", dijo el Temucano a El Mercurio.

La identidad de la denunciante sigue anónima, incluso para el músico. "No tengo la menor idea, como no existió eso, no se me ocurre. Yo conozco muy poco a las personas que participan ahí. Yo voy solo a leer mi libro y punto", dijo y agregó que aún no recibe una citación formal de la justicia.

La demanda cuenta con el patrocinio del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, dependiente del Ministerio de la Mujer.