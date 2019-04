Tini Stoessel desmintió los rumores sobre su supuesta relación con 'Kun' Agüero y Sebastián Yatra

Tini Stoessel se refirió a su supuesto romance con Sebastián Yatra y con el futbolista Sergio "Kun" Agüero, con quienes ha sido involucrada desde que le puso fin a su relación con el modelo español Pepe Barroso.

En conversación con El Espectador de CNN Radio, la argentina habló sobre su supuesta relación con "Kun", asegurando que "es mentira, no somos pareja ni nada por el estilo. Nos llevamos increíblemente bien, él es muy amigo de mi familia y yo de la suya".

En esa línea, contó que Agüero "va a protagonizar mi próximo videoclip de mi nuevo single que se llama 22 y saldrá en mayo. Generalmente se busca a un actor, pero esta canción es súper especial porque es una fusión con cumbia y yo sé que al Kun le encanta la cumbia, entonces le escribí para que lo haga y me contestó '¡obvio!'. Estuvo todo el día filmando con nosotros, se la recontrabancó".

Sobre su relación con el cantante colombiano, Tini explicó que "con Sebastián nos conocemos hace muchísimo tiempo, ya hace como 3 o 4 años. Él cantó en el primer y segundo disco y yo ahora en el suyo, nos llevamos súper bien y conectamos arriba del escenario porque realmente tenemos una muy linda relación".

Respecto al fogoso beso que se dieron en un concierto de Yatra en Buenos Aires, la intéprete de "Quiero Volver" aseguró que "Sebastián es bravo, entonces lo miré y dije 'ay, va a pasar, va a suceder (el beso)'. Y si me ves la cara estoy entre nerviosa y que no sé dónde meterme. Lo adoro, nos llevamos muy bien pero no somos novios".

Pese a que no está con nadie por el momento, Tini no le cierra la puerta al amor: "Estuve casi tres años con Peter Lanzani y casi tres con Pepe Barroso. Es mi primer año que estoy sola, pero nadie sabe...".