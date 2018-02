Tinder ofreció cuentas "gold" a los atletas de los JJ.OO. de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno llegaron hasta las aplicaciones de citas. Tinder aprovechó que algunos deportistas tuvieran cuentas, para hacer una jugada publicitaria y ofrecer acceso "gold" a los atletas que participan en Pyeongchang.

Según las y los expertos en esta "app", la membresía de oro permite tener "likes" ilimitados y ampliar el rango de búsqueda para hacer 'match', ya que no se limita a la región en la que se encuentran las personas.

Tinder informa que en los primeros días de competencias de los JJ.OO de Invierno, se registró un incremento de 348% en su plataforma y que podría seguir subiendo mientras se acercar el cierre del evento invernal el 25 de febrero.

Oh and did we mention, everyone in the villages gets Tinder Gold for free! 🔥 https://t.co/eLUukbi0vb