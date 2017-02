Tinder: Mujer contó una terrorífica y asquerosa experiencia sexual

Jacqueline se volvió, sin querer, una estrella de Twitter. En pocas horas la joven de Texas, Estados Unidos consiguió miles de retuits y likes por contar una escalofriante historia que le ocurrió a una amiga suya (mantuvo su nombre en reserva) que conoció a un hombre por Tinder y decidió pasar una noche de pasión con él.

"Ya se lo conté a muchas personas, pero voy a contarle a todo Twitter la más loca, real y verdadera historia que escuché esta semana", comenzó. "Esta mujer (es real) fue a una cita por Tinder con este chico. La cita iba bien, y decidieron estar juntos luego. Intimaron y ella le permitió a este chico terminar sobre su cuerpo", relató de forma explícita Jaqueline.

"A la mañana siguiente, se despertó con erupciones en el cuerpo. El joven aún estaba a su lado en la cama. Se acerca a él, le dice lo que ocurrió y que irá a visitar a un doctor", continuó.

Al llegar, el médico la envía a un dermatólogo para que la revise mejor. "El dermatólogo le dice que tiene unos pequeños parásitos bajo la piel donde le aparecieron las erupciones. El médico le explicó que sólo hay dos formas en que un hombre pueda tener este tipo de parásitos en el semen: si tuvo sexo con animales o si tuvo sexo con gente muerta".

