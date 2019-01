Tim Robbins visitará Chile

El Festival Santiago a Mil confirmó la participación del destacado actor estadounidense y ganador del Oscar, Tim Robbins.

El ganador del Oscar con Mystic River (2003) llega a Chile con su obra "The New Colossus" en el Teatro San Joaquín, con dos funciones gratuitas.

Tras cada una de las presentaciones, el actor se abrirá a un diálogo con el público sobre una obra que reúne a 12 actores hablando 12 idiomas distintos, y que reflexiona sobre el teatro, la migración y la historia.





A lo largo de su carrera, Robbins ha sido premiado con un Oscar y tres Globos de Oro. Ha destacado en películas como The Shawshank Redemption (1994), High Fidelity (2000) y The Secret Life of Words (2005).

Las invitaciones para "The New Colossus" se pueden retirar en Coñimo 286, San Joaquín, de lunes a viernes de 10.00 a 19.00 hrs. Conoce los horarios.

12 enero - 21:00 hrs.

Teatro Municipal de San Joaquín

13 enero - 16:00 hrs.

Teatro Municipal de San Joaquín

13 enero - 21:00 hrs.

Teatro Municipal de San Joaquín