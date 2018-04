Tiangong-1: La estación espacial china cae en el Pacífico sur

El Tiangong-1, el primer laboratorio espacial que China lanzó al espacio, se desintegró este lunes durante su reingreso en la atmósfera terrestre.

La nave de más de siete toneladas se desplazaba de forma descontrolada desde 2016 y puso fin a más de seis años en el espacio alrededor de las 21:15 hora de Chile de este domingo.

La estación espacial se precipitó en el Pacífico sur y, según informó un comunicado de la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China, "la mayoría de los dispositivos del módulo fueron destruidos" tras el contacto con la atmósfera.

