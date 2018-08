This Is Us llega a la señal básica de FOX

Con apenas dos temporadas al aire, This Is Us se ha convertido en un fenómeno de la televisión en Estados Unidos. Se trata de una serie que ha conseguido buenos resultados de audiencia y de rating -tuvo 10 nominaciones a los Emmy en su primer ciclo y este año sumó otras ocho-, un logro cuando se trata de televisión abierta, en un momento en que los canales de TV de pago y los servicios de streaming dominan el gusto de los televidentes.

Pues bien, This Is Us se hizo un nombre entre las series que debutaron durante 2016 gracias a tener una historia llena de corazón: sigue a la familia formada por Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca Pearson (Mandy Moore), y sus tres hijos: Kate, Kevin y Randall. Lo llamativo de la producción es que se trata de una familia particular: mientras Kate y Kevin son hijos biológicos de la pareja, Randall es afroamericano. Algo no muy común durante los años ochenta, período en que parte la serie.

Pero no sólo eso es lo particular de la serie creada por Dan Fogelman (Crazy, Stupid, Love), sino el hecho de que tiene enormes saltos temporales que van armando la historia -todo cargado de mucha emoción- con pasos entre los ochenta, noventa y la actualidad.

Tras el estreno de This Is Us en FOX Premium y la App de FOX -aplicación donde se pueden encontrar las dos temporadas completas- ahora la segunda temporada llega a la señal básica FOX, donde cada martes desde el 31 de julio se podrán ver dos capítulos doblados.