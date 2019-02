The Weeknd es criticado por la comunidad LGBT por tratar como un fetiche la bisexualidad

Hace unas semanas The Weeknd publicó "Lost in Fire", su nueva canción junto al francés Fesaffelstein, la que se llenó de críticas por parte de la comunidad LGBT.

Esto, porque el contenido del material del tema trata como un fetiche la bisexualidad y el lesbianismo.

A través de un comunicado en Twitter, la comunidad en pro de la diversidad sexual dejó en evidencia parte de la letra de "Lost in Fire".

"Dijiste que podrían gustarte las chicas / Que estabas atravesando una fase / Manteniendo tu corazón a salvo / Bueno, nena, puedes traer a una amiga", dice la canción.

Hasta ahora, ninguno de los dos cantantes se ha referido a la situación.

Well done to @theweeknd for managing to deride, fetishise and dismiss lesbianism all in one verse. pic.twitter.com/iefdhs8ACw