The Weeknd creó una exclusiva canción para la última temporada de Game of Thrones

Todo indica que The Weeknd será parte de la última temporada de Game of Thrones, pero no como uno de los actores de la serie, sino como parte de la banda sonora de la serie más exitosa del último tiempo.

La canción, que se hizo específicamente para la entrega final de la serie, se ha mantenido en secreto durante mucho tiempo, pero poco a poco han comenzado a surgir nuevos detalles al respecto.

Y es que, según informó Pitchfork, The Weeknd no la habría realizado en solitario, ya que habría invitado a sus amigos y colegas Travis Scott y SZA a ser parte del track.

La temporada final de Game of Thrones se estrena este domingo a las 21:00 horas por HBO.